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В Азербайджане выявлены еще 92 случая заражения коронавирусом, вылечились 94 человека

Общество Материалы 11 октября 2022 16:38 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 92 случая заражения коронавирусом, вылечились 94 человека

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 92 случая заражения коронавирусом, 94 человека вылечились, 3 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 822 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 811 821 человек вылечился, 9 931 – скончался, число активных больных составляет 526.

За последние сутки в стране проведены 3 313 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 277 812.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Азербайджане выявлены еще 92 случая заражения коронавирусом, вылечились 94 человека
В Азербайджане выявлены еще 92 случая заражения коронавирусом, вылечились 94 человека
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