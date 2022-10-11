В Азербайджане выявлены еще 92 случая заражения коронавирусом, вылечились 94 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 92 случая заражения коронавирусом, 94 человека вылечились, 3 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 822 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 811 821 человек вылечился, 9 931 – скончался, число активных больных составляет 526.

За последние сутки в стране проведены 3 313 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 277 812.

(Перевод: Фидан Мустафаева)