БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 786 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 299, вторую - 176, три и более - 271, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 40 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 898 973. Первую дозу вакцины получили 5 385 760, вторую - 4 869 069, три и более - 3 381 921, бустерную дозу после положительного результата теста - 262 223 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)