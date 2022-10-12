БАКУ /Trend/ - Определяется новый порядок в связи с въездом в Азербайджан автомобилей, зарегистрированных за рубежом.

Как сообщает Trend, это отражено в изменении в закон "Об обязательном страховании", обсуждение которого состоялось на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно изменению, соответствующий орган исполнительной власти должен обеспечить координацию своего электронно-информационного ресурса с информационной системой для автоматического приема информации, содержащейся в свидетельстве о регистрации транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и въехавших на территорию Азербайджана, и в документе, удостоверяющем личность владельцев этих транспортных средств.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято во втором чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)