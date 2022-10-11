Обнародованы дата и повестка очередного заседания парламента Азербайджана (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 19:14)

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое пройдет 14 октября.

Как сообщает во вторник Trend, в повестку включены 22 вопроса:

1. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О борьбе с торговлей людьми" (второе чтение).

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (второе чтение).

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс исполнения наказаний (второе чтение).

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс (второе чтение).

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (второе чтение).

6. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Положения о порядке преобразования государственного предприятия в акционерное общество" и о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О финансово-промышленных группах", "Об аренде земли" (второе чтение).

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "О государственной пошлине" (второе чтение).

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О таможенном тарифе" (второе чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О государственном реестре недвижимости" (второе чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О нотариате" (второе чтение).

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медалей Азербайджанской Республики "За отличие на службе в органах прокуратуры" и "За эффективное сотрудничество с органами прокуратуры" (второе чтение).

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "О прокуратуре" (второе чтение).

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "О прохождении службы в органах прокуратуры" (второе чтение).

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Трудовой кодекс (второе чтение).

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "О трудовых пенсиях" (второе чтение).

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон " О государственной службе" (второе чтение).

17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Трудовой кодекс (второе чтение).

18. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "Об увековечении имени шехида и льготах, предоставляемых семьям шехидов" (второе чтение).

19. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (первое чтение).

20. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "Об исполнении" (первое чтение).

21. Законопроект о внесении изменения в Гражданский процессуальный кодекс, Семейный кодекс, «Консульский устав Азербайджана», утвержденный законом №782 от 8 февраля 1994 года, и закон “О государственной пошлине” (первое чтение).

22. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (первое чтение).

(Перевод: Нубар Кулузаде)