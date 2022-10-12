Минздрав Азербайджана о нехватке ряда лекарственных препаратов

БАКУ /Trend/ - Препараты "Адреналин - Здоровье", "Адреналин-Дарница", "Penepin" и " Penepin Jr " (два последних также являются адреналинсодержащими) прошли регистрацию в Центре аналитической экспертизы министерства здравоохранения Азербайджана, что означает, что любая компания может беспрепятственно ввозить их в страну.

Об этом ответ на запрос Trend сообщили в среду в Центре аналитической экспертизы минздрава.

«Что касается того, почему их нет в аптеках, этот вопрос не входит в компетенцию ни минздрава, ни Центра аналитической экспертизы. Лекарственные препараты ввозятся в страну частными компаниями», - сказали в ведомстве.

(Перевод: Фидан Мустафаева)