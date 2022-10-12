Журналисты могут регистрироваться в реестре медиа на добровольной основе - Ахмед Исмаилов

БАКУ /Trend/ - Удостоверение, выдаваемое журналистам, зарегистрированным в реестре медиа, является подтверждением внесения сведений о них в этот реестр. Журналисты могут регистрироваться в реестре медиа на добровольной основе

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов.

"Это не значит, что журналисты, которые не зарегистрируются в реестре, могут столкнуться с ограничениями. К сожалению, некоторые эксперты неверно понимают ряд положений закона "О медиа", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)