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Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

Общество Материалы 12 октября 2022 13:41 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, к вечеру местами дожди, прогнозируется умеренный северо-восточный ветер, сообщили в среду Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 16-18, днем - 20-23 градуса тепла, в Баку ночью 16-18, днем - 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, временами интенсивные, туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 13-17, днем - 20-25, в горах ночью – 4-8, днем - 8-13 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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