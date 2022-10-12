Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, к вечеру местами дожди, прогнозируется умеренный северо-восточный ветер, сообщили в среду Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 16-18, днем - 20-23 градуса тепла, в Баку ночью 16-18, днем - 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, временами интенсивные, туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 13-17, днем - 20-25, в горах ночью – 4-8, днем - 8-13 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде)