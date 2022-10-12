Чингиз Эфендиев - человек, посвятивший свою жизнь азербайджанскому национальному телевидению

Баку. 19 сентября 1933 года.... В этот день в семье молодых ученых Азада Эфенди-заде и Эфруз Мусабековой родился крошечный малыш, весом всего в 600 граммов, которому предстоит стать талантливым инженером-изобретателем, ученым-исследователем, преподавателем ... и одним из основателей телевидения Азербайджана.

Малыш рос в обстановке любви и понимания среди увлеченных наукой родственников, с осознанием сопричастности к семье, сделавшей так много для славы Азербайджана и Азербайджанской науки. На кого же равнялся юный Чингиз?

На Исмаил-бека Куткашенского - первого азербайджанского генерала-лейтенанта и кавалера ордена Святого Георгия, за доблесть получившего высшую военную награды Российской империи, писателя, сына Насрулла Султана - последнего правителя Куткашенского султаната.

Умение владеть словом, убедить собеседника в своей правоте передались Чингизу не только от Исмаил-бека Куткашенского, но и от замечательного азербайджанского писателя Ибрагим-бека Мусабекова. Именно его повесть " В стране нефти и миллионов", экранизированная в 1916 году, стала первым художественным фильмом Азербайджана. И это знал Чингиз....

Рядом с Чингизом была его любимая тетя Умниса Мусабекова - известный врач, профессор, первая в Азербайджане и на мусульманском Востоке женщина офтальмолог-хирург, член-корреспондент АН АзССР ; его дядя Юсуф Мусабеков - крупный советский химик, член-корреспондент Международной академии истории естествознания и философии (Франция), изобретатель сухого спирта и т.д.

Но главную роль в его жизни, конечно, сыграли родители. Они были для него не только отец и мать, но и друзья, и единомышленники, повлиявшие на формировании его как человека, патриота, ученого и инженера. Папа и мама были людьми науки, профессорами. Отец - Азад Эфенди-заде, первый в Азербайджане инженер-энергетик, а позже профессор и академик АН Азербайджана. Именно увлечение отца энергетикой, радиоделом и фотографией навсегда определило любовь сына к технике, радио, кино, художественной фотографии, а потом.... и к телевидению.

А сейчас Чингиз читает собранные отцом- радиолюбителем довоенные выпуски журнала "Радиофронт" и собирает простой детекторный приемник. Он учится в 4 классе известной бакинской школы №6 , которая славилась своими преподавателями физики, математики и химии. Его любимый преподаватель физики Николай Шишкин открыл при школе кружок " Молодого физика" (впервые в СССР) и создал первый в Баку радиоузел. Чингиз становится не только их активным членом, но скоро уже руководит работой радиоузла школы. В 12 лет он уже начальник радиоузла и руководитель "Радиотехнического " кружка при только что открытом Доме пионеров города Баку. Шаг за шагом талантливый юноша продвигается к своей цели - телевидению.

И вот окончена школа и Чингиза Эфендиева по направлению республики отправляют учиться в один из лучших технических вузов СССР - Одесский электротехнический институт связи им. А.С.Попова, где он становится студентом факультета "Радиосвязи и телевидения". Будучи студентом 4 курса, он уже работает лаборантом кафедры "Телевидения" и параллельно с этим трудится в институтском телевизионном центре.

Приобретенные за годы обучения в школе и вузе знания и навыки, упорство, трудолюбие, ответственность, требовательность к себе и соратникам, недюжинные организаторские способности, умение зажечь людей своими идеями помогут молодому инженеру позже, когда он будет трудиться на телевидении, закладывать основы национального телевидения Азербайджана.

И вот наступил 1956 год...Окончив с отличием Одесский вуз и получив направление в Баку, Чингиз как высококвалифицированный радиоинженер начинает свою трудовую деятельность на только что открывшейся Бакинской телестудии. Принятый вначале на должность киноинженера он, молодой специалист, быстро становится начальником аппаратного цеха, потом возглавляет лабораторию производства и, наконец, наступает долгожданный для всех молодых телевизионщиков день - 14 ФЕВРАЛЯ 1956 года. Актриса Наджиба Меликова выходит в эфир и раздается долгожданное: "Показывает Баку!" Это был первая трансляция из Бакинской телевизионной студии, это был день рождения Азербайджанского национального телевидения.

В день первого эфира прошла программа "Новости", а потом был показан всеми любимый художественный фильм "Бахтияр" о детстве и становлении известного азербайджанского певца Рашида Бейбутова. И это было символично, так как 14 числа родился Рашид Бейбутов и Азербайджанское телевидение. Вначале передачи выходили 2, потом 3 раза в неделю по 2 часа в день. Все люди с нетерпением ждали выпуски новостей, выступления известных певцов и музыкантов, короткие театральные постановки. Возможности телевидения еще были ограничены. Первые эфиры шли из двух комнат, площадью всего 30 кв. метров: в одной комнате выступали дикторы и приглашенные гости, а из другой показывали фильмы. Было всего 3 камеры! Программы могли смотреть только в Баку и его окрестностях. Многие люди не имели телеприемников и поэтому соседи и родственники на время телепрограмм собирались вместе у кого-нибудь дома.

В 1958 году Бакинская телестудия получает из Ленинграда новое оборудование, но нет монтажников и наладчиков. Все пришлось делать молодым сотрудникам нашего телевидения самим. И тогда создается специальная группа талантливых инженеров-телевизионщиков, которая в процессе наладки оборудования разрабатывает новые оригинальные виды аппаратуры и с успехом модернизирует старую технику.

31 января 1964 года телевидением уже охвачен весь Азербайджан и стало возможным смотреть не только программы Центрального телевидения из Москвы, но и программы " Интервидения" и "Евровидения". За организацию и осуществление этой ответственной работы Чингиз Эфендиев получает звание Заслуженного изобретателя СССР, а затем он был награжден Орденом Славы.

Другим прорывом в телевидении становится возможность предварительной записи программ на видеомагнитную ленту, т.к. до этого все программы могли идти только в прямом эфире. Под руководством Чингиза Эфендиева, который в 1964 году возглавил Азербайджанское национальное телевидение, впервые в СССР было разработано оборудование, позволившее создавать и транслировать заставки к телепередачам, а также была разработана аппаратура и способы комбинированной телесъемки, основанной на проекционном совмещении дикторов, актеров и элементов декорации (фон) (способ рирпроекции).

Телевидение развивалось, но все острее чувствовалась нехватка профессиональных кадров. Чингиза Эфендиева приглашают на работу в Азербайджанский политехнический институт на факультет "Радиотехники", который был открыт в 1967 году. И с этого года до ухода из жизни (21 сентября 2022 года) вся его научно-преподавательская деятельность была связана с этим вузом. В этом институте он открыл (1974) и возглавил кафедру "Телевидения и радиосистем", а потом и Радиотехнический факультет. Отсюда по распоряжению Министерства образования Азербайджана в 1996 году Чингиз-муэллим был командирован в один из ведущих вузов Турции "19 Маис" (1996-2006), где преподавал новые для Турции специальности "Телевидение", "Радиотелевизионная инженерия" и др.

За годы работы в вузах Азербайджана и Турции им было подготовлено много высококлассных специалистов в области телевидения и радио, которые трудятся в Азербайджане, Турции, США, Германии и др. странах. Чингиз Эфендиев является автором более 130 научных статей, 12 учебников и учебных пособий, 2 монографий. У него много патентов на изобретения в самых разных областях науки. Так, в 1970-ых годах для Шемахинской национальной обсерватории им были разработаны механизмы для Солнечного телескопа; в соавторстве со своей тетей-офтальмологом Умнисой Мусабековой была разработана разнообразная диагностическая аппаратура, оборудование для исследований в области ирридодиагностики; в 1990-2000-ых гг. для Центральной Клинической больницы Баку были проведены исследования и сделаны усовершенствования аппаратуры в области МРТ и т.д.

Что представляло для него ценность в людях и чем руководствовался в своей жизни Чингиз Эфендиев?

Порядочность, правдивость, справедливость, ответственность, пунктуальность, требовательность к себе и окружающим, трудолюбие, беззаветная преданность своему делу, верность в дружбе - вот те качества, которые Чингиз Азад оглы Эфендиев ценил в людях. Он завещал своим детям, внукам и ученикам учиться, не останавливаться в своем развитии, покорять новые высоты всегда и в любом возрасте, идти вперед и уметь отстаивать свою точку зрения, уметь признавать ошибки и исправлять их....

Таким непростым, неоднозначным, порой жестким, чересчур серьезным, а иногда невероятно трогательным, веселым и забавным, но всегда интересным и запомнился нам, его детям , наш ПАПА.

Мусабекова Нармин Чингиз гызы и Эфендиев Фуад Чингиз оглы