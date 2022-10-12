БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 704 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 258, вторую - 167, три и более - 236, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 43 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 899 677. Первую дозу вакцины получили 5 386 018, вторую - 4 869 236, три и более - 3 382 157, бустерную дозу после положительного результата теста - 262 266 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)