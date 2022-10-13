БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 942 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 334, вторую - 165, три и более - 379, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 64 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 900 619. Первую дозу вакцины получили 5 386 352, вторую - 4 869 401, три и более -3 382 536, бустерную дозу после положительного результата теста - 262 330 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)