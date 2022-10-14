Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако на севере Абшеронского полуострова ночью прогнозируются кратковременные дожди, ветер умеренный северо-западный, сообщили в пятницу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 15-17, днем - 20-23 градуса тепла, в Баку ночью - 15-17, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью составит 12-16, днем - 17-22, в горах ночью – 1-6, днем - 6-9 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде)