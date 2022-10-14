БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширяются источники финансирования для помощи семьям шехидов и увековечения памяти шехидов.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменения в закон "Об увековечении имени шехида и льготах, предоставляемых семьям шехидов", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Документ подготовлен в связи с реализацией указа Президента Азербайджана от 18 мая 2021 года «О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере государственного обязательного личного страхования».

Согласно предложенному изменению в статью 6 закона, уточнен и расширен круг источников средств, расходуемых для помощи семьям шехидов и увековечения памяти шехидов. К этим источникам добавляется государственное обязательное личное страхование.

После обсуждений изменение было вынесено ​​на голосование и принято во втором чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)