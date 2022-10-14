Бакинская высшая школа нефти и компания Maire Tecnimont расширяют сотрудничество (ФОТО)

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) SOCAR состоялась церемония подписания документа «О продлении на 3 года соглашения, подписанного в октябре 2016 года между Бакинской высшей школой нефти и итальянской компанией Maire Tecnimont Group.

Документ подписали ректор БВШН Эльмар Гасымов и главный исполнительный директор и главный операционный директор Maire Tecnimont Алессандро Бернини.

Церемония подписания состоялась после запуска Лаборатории по исследованию полимеров, созданной в БВШН при поддержке Maire Tecnimont.

Соглашение предусматривает участие студентов БВШН в программах стажировок, организуемых компанией, предоставление стипендий талантливым студентам, создание карьерных возможностей для выпускников БВШН и т.д.

Выступая на церемонии, ректор БВШН Эльмар Гасымов сказал, что продление на три года соглашения, которое было подписано шесть лет назад, создаст правовую основу для продолжения сотрудничества. «Это сотрудничество осуществляется в рамках сотрудничества между SOCAR и Maire Tecnimont. В рамках этого сотрудничества в короткие сроки была проделана эффективная работа. Благодаря этому сотрудничеству каждый год 4 студента БВШН проходят практику в Maire Tecnimont и 4 выпускника БВШН принимаются на работу в компанию. В настоящее время в этой компании работают 14 студентов нашего университета. Лаборатория по исследованию полимеров, подаренная Maire Tecnimont Бакинской высшей школе нефти, является очень ценным вкладом, и мы очень ценим это. Руководство Maire Tecnimont также организует мастер-классы для наших студентов в рамках этого сотрудничества. Мы очень довольны всеми направлениями этого сотрудничества и заинтересованы в его продолжении».

Выступая на мероприятии, главный исполнительный директор и главный операционный директор Maire Tecnimont Алессандро Бернини сказал, что за прошедший период компания предприняла очень серьезные шаги по укреплению сотрудничества с БВШН. Глава компании добавил, что рассматривает продление срока соглашения как стимул и что будет запущен 6-й этап Программы развития. «Бакинская высшая школа нефти является самым престижным высшим учебным заведением в Азербайджане. Выпускники БВШН – высококвалифицированные специалисты. Университет взращивает таких профессионалов благодаря самоотверженному труду своего руководства и профессорско-преподавательского состава, а также благодаря созданной здесь инфраструктуре».

В ходе мероприятия были вручены сертификаты 4 выпускникам БВШН, которые приняли участие в 5-м выпуске Программы развития Maire Tecnimont и в настоящее время работают в компании.