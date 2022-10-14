Управлением «Ичеришехер» будут восстановлены редкие фотографии и негативы (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В фонде Музейного центра «Ичеришехер», функционирующего при Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» хранятся редкие фотографии и негативы с видами самого Баку, Старого города (Ичеришехер), Карабаха и других регионов Азербайджана, сказали Trend в пятницу в Управлении «Ичеришехер».

Большинство этих единиц хранения принадлежат Александра Мишона, Исаака Рубенчика, Гусейну Гусейнзаде, Юрия Рахиля, Юрию Шамилову и другим известным фотографам.

На днях состоялось подписание договора по реализации гранта в рамках программы «Сохранение культурного наследия» Федерального Министерства Иностранных Дел Германии. Договор был подписан директором Музейного Центра "Ичеришехер» Аминой Меликовой и Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Азербайджане господином Ральфом Хорлеманом.

Настоящий грант позволяет впервые в Азербайджане запустить реализацию проекта, включающего в себя важные работы в направлении реставрации стеклянных негативов, редких фотографии конца XIX начала XX веков, печать, оцифровку, включение их в электронную базу данных фонда Ичеришехер, издание каталогов, буклетов.

Полученный грант – прямая поддержка в деле охраны, исследования и популяризации наследия нашей страны. Восстановление редких фотографий – неисчерпаемые возможности новых исследований и новых находок. Кадры сохранили архитектурные памятники, исторические места и здания самого Баку, Ичеришехер, Карабаха и других уголков Азербайджана, изображения которых даёт богатые информационные компоненты в изучении истории нашей страны в общей картине мирового наследия. В рамках полученного гранта одна из важных составляющих – это подготовка наиболее передовых кадров в области работы с фотонегативами, реставрации и консервации фотографий. Партнерами будут задействованы специалисты в области охраны и консервации фотоархивов Национального музея Грузии.