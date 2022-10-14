При организации Федерации гимнастики Азербайджана в Баку проходят тренерские и судейские курсы по Специальной Олимпиаде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организации Федерации гимнастики Азербайджана с 13 по 16 октября со стороны Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта проводятся тренерские (художественная гимнастика и "Гимнастика для всех") и судейские (художественная гимнастика) курсы по Специальной Олимпиаде, сообщает в пятницу Trend.

Специальная Олимпиада - всемирное движение, занимающееся организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий и проведением соревнований для лиц с нарушениями в интеллектуальном развитии.

Теоретические и практические занятия, организованные в Национальной арене гимнастики в Баку, проводит София Бура (Греция) – судья международного уровня по художественной гимнастике, специалист по Специальной Олимпиаде (художественная гимнастика и "Гимнастика для всех").

По словам Софии Буры, ее крайне обрадовало, что Федерация гимнастики Азербайджана обратилась к ней для проведения данного курса.

"Выражаю признательность Федерации за эту возможность. Социализация, адаптация особенных детей - очень важная тема. Я хочу выразить благодарность за внимание к этому вопросу министру молодежи и спорта Азербайджана Фариду Гайыбову и заместителю министра Мариане Василевой. В наших курсах принимают участие девять тренеров. Участники курса проявляют большое рвение к занятиям, приобретению нового опыта, усовершенствованию своих знаний в данной области", - сказала греческий специалист.

Отметим, что по окончании курсов его участникам будут вручены дипломы.