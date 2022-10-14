БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 776 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 361, вторую - 123, три и более - 238, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 54 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 901 395. Первую дозу вакцины получили 5 386 713, вторую - 4 869 524, три и более - 3 382 774, бустерную дозу после положительного результата теста - 262 384 человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде)