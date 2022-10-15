Дорожная полиция регулирует движение на магистрали в районе аварии на водопроводе в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники полиции принимают меры по обеспечению безопасности движения на автомагистрали Баку-Газах в связи с аварией на магистральном водопроводе Кура-Баку на территории Гарадагского района Баку.

Начальник отдела пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев сообщил в субботу Trend, что к этому привлечены дополнительные силы со стороны Главного государственного дорожного управления и районного управления полиции.

Обеспечивается безопасное передвижение автомобилей по магистрали, сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)