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Дорожная полиция регулирует движение на магистрали в районе аварии на водопроводе в Баку (ВИДЕО)

Общество Материалы 15 октября 2022 10:36 (UTC +04:00)
Дорожная полиция регулирует движение на магистрали в районе аварии на водопроводе в Баку (ВИДЕО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Сотрудники полиции принимают меры по обеспечению безопасности движения на автомагистрали Баку-Газах в связи с аварией на магистральном водопроводе Кура-Баку на территории Гарадагского района Баку.

Начальник отдела пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев сообщил в субботу Trend, что к этому привлечены дополнительные силы со стороны Главного государственного дорожного управления и районного управления полиции.

Обеспечивается безопасное передвижение автомобилей по магистрали, сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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