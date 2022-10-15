Для ликвидации последствий аварии на водопроводе в районе автодороги Баку-Газах привлечены техника и живая сила МЧС (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В связи с аварией на магистральном водопроводе Кура-Баку на территории Гарадагского района столицы министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжаются соответствующие меры по ликвидации последствий затопления на прилегающих территориях, в том числе на автомагистрали Баку-Газах.

Как сообщили в субботу Trend в МЧС, в настоящее время на затопленных участках работают подразделения войск гражданской обороны МЧС, силы Государственной пожарной охраны и Службы спасения особого риска, в целом 57 человек из числа личного состава.

В проводимых работах используются 12 мотопомп и 9 единиц другой техники и оборудования.

(Перевод: Нубар Кулузаде)