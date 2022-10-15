Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшероне прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, будет пасмурно, утром местами ожидаются кратковременные дожди, ветер умеренный северный, сообщили в субботу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 15-17, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 до 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, временами интенсивные, туман. Ветер умеренный северный.

Температура воздуха ночью составит 13-17, днем - 19-23, в горах ночью – 3-6, днем - 6-10 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде)