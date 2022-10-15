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Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)

Общество Материалы 15 октября 2022 14:41 (UTC +04:00)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 15 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили один из учебных центров.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве, министр обороны понаблюдал за занятиями по огневой подготовке военнослужащих на нововведенном в эксплуатацию общевойсковом стрельбище учебного центра.

Было доложено, что на стрельбище имеются стрелковые отсеки и тактические классы для выполнения личным составом огневых тренировок с использованием боевой техники и различных видов стрелкового оружия, а также нормативов по огневой подготовке.

Министр обороны дал соответствующие поручения по глубокому изучению военнослужащими своих служебных обязанностей, точному выполнению нормативов по огневой подготовке, в том числе по дальнейшему повышению боевой готовности.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)
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