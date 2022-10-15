Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями по боевой подготовке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили один из учебных центров.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве, министр обороны понаблюдал за занятиями по огневой подготовке военнослужащих на нововведенном в эксплуатацию общевойсковом стрельбище учебного центра.

Было доложено, что на стрельбище имеются стрелковые отсеки и тактические классы для выполнения личным составом огневых тренировок с использованием боевой техники и различных видов стрелкового оружия, а также нормативов по огневой подготовке.

Министр обороны дал соответствующие поручения по глубокому изучению военнослужащими своих служебных обязанностей, точному выполнению нормативов по огневой подготовке, в том числе по дальнейшему повышению боевой готовности.

(Перевод: Нубар Кулузаде)