Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северный ветер

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-18° тепла, днем ​​20-23° тепла, в Баку ночью 16-18° тепла, днем ​​21-23° тепла. Атмосферное давление составит 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70 процента.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди. Временами возможен туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17° тепла, днем ​​20-25° тепла, в горах ночью 2-6° тепла, днем ​​6-10° тепла.