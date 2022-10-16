В Азербайджане выбрали пилота, который будет представлять страну на мировом финале по дрифту (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершился национальный финальный этап чемпионата Red Bull Car Park Drift, самой захватывающей дрифт-серии в мире, впервые проводимого в Баку при организационной поддержке Азербайджанской автомобильной федерации и Операционной компании Baku City Circuit.

Как сообщает в воскресенье Trend, по решению членов жюри Адиль Ахундов занял первое место среди местых пилотов. Второе место занял Парвиз Азизов, а третье место - Рауф Дадашзаде.

Победителей наградили Президент Азербайджанской автомобильной федерации Анар Алакбаров и министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Отметим, что занявший первое место Адиль Ахундов будет представлять Азербайджан на мировом финале Red Bull Car Park Drift, который пройдет в Саудовской Аравии.

16 лучших участников соревнований по дрифту соревновались в национальном финале Red Bull Car Park Drift, в которых действуют уникальные и строгие правила. Эта серия, создатели которой вдохновлялись дрифтерами, перемещающимися по узким углам многоэтажных автостоянок, бетонных столбов и опор, включает в себя такие задачи как проезд через заполненные препятствиями участки на высокой скорости, демонстрация навыков дрифта, а также такие задачи, как «маятник», «спираль», «ворота», «флиппер».

В августе действующие участники соревнований Red Bull Car Park Drift получили мастер-классы от всемирно известного ливанского дрифтера Абдо Фегали. В 2012 году имя Абдо Фегали, совершившего самый длинный дрифт в Абу-Даби, было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Он также выиграл первую гонку Red Bull Car Park Drift в Ливане в 2008 году.