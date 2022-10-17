В Азербайджане усиливаются меры по профилактике гриппа и ОРВИ

БАКУ /Trend/ - Министр здравоохранения Теймур Мусаев в соответствии с документом Всемирной организации здравоохранения «Глобальная стратегия по борьбе с гриппом 2019-2030» подписал приказ с целью проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий против гриппа и ОРВИ среди населения в связи с началом осенне-зимнего сезона 2022-2023 годов.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве здравоохранения Азербайджана, в документе даны соответствующие поручения руководителям медицинских управлений и учреждений министерства здравоохранения в целях усиления профилактических и мер против гриппа и ОРВИ среди населения в связи с началом осенне-зимнего сезона 2022-2023 годов, а также рекомендации другим государственным медицинским учреждениям.

В приказе также даны указания по усилению мер профилактической дезинфекции, созданию резерва лекарственных препаратов для лечения гриппа и ОРВИ. Руководителям центров гигиены и эпидемиологии городов и районов Азербайджана поручено усилить строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил в общеобразовательных и дошкольных детских учреждениях, а также в медицинских учреждениях.

(Перевод: Фидан Мустафаева)