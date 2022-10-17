В Азербайджане объявлены результаты экзамена по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - 16 октября Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел тестовый экзамен для желающих быть принятыми на государственную службу на должности, соответствующие группам ВА и ВВ, которые относятся к типу В (административные руководящие должности) государственной службы.

Как сообщили Trend в понедельник в ГЭЦ, результаты экзамена размещены на сайте ГЭЦ. Кандидаты также могут ознакомиться с результатами экзамена, отправив свой "рабочий номер" на короткий номер 7727 посредством операторов мобильной связи.

Из 1 983 человек, прошедших регистрацию для участия, 36 не явились на экзамен. По результатам экзамена в подгруппе ВА1 - 9 человек, ВА2 - 17, ВА3 - 35, ВА4 - 64, ВВ1 - 97, ВВ2 - 93, ВВ3 - 179, ВВ4 - 239 человек, а всего 733 кандидата, выполнив требования конкурса, успешно сдали экзамен.

Кандидатам, успешно прошедшим тестирование, предоставляется сертификат в соответствии с должностями подгруппы. Сертификат действителен в течение 5 лет. Данным лицам необходимо заполнить заявление на портале ГЭЦ с 18 по 31 октября для получения сертификата. В целях проверки достоверности сведений, предоставленных кандидатом, также должны прилагаться отсканированные копии следующих документов: копия документа о высшем образовании; копия трудовой книжки (при наличии). Кандидаты, претендующие на участие в собеседовании, должны соответствовать требованиям общих условий вакансий.

Апелляционная комиссия по результатам экзамена будет функционировать в Государственном экзаменационном центре 18-20 октября с 14:00 до 17:00.

(Перевод: Нубар Кулузаде)