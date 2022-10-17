Таможенный комитет Азербайджана передал Национальному агентству по разминированию собак-миноискателей (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В целях поддержки гуманитарной деятельности по разминированию, осуществляемой на освобожденных территориях, Государственным таможенным комитетом (ГТК) Азербайджана Национальному агентству по разминированию переданы пять обученных собак-миноискателей.

Об этом сообщили в понедельник Trend в ГТК.

В мероприятии, проведенном в кинологическом центре ГТК, приняли участие председатель правления Национального агентства по разминированию Вугар Сулейманов и первый заместитель председателя, временно исполняющий обязанности председателя генерал-лейтенант таможенной службы Шахин Багиров.

Выступивший на мероприятии Вугар Сулейманов выразил благодарность за оказанную поддержку и выразил надежду, что это внесет вклад в создание безопасной, устойчивой и здоровой среды в Карабахе.

Шахин Багиров отметил, что мероприятие приурочено ко дню освобождения от оккупации Физули, одного из районов, наиболее загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами, а передача Агентству собак-миноискателей окажет дополнительную поддержку в проведении операций по разминированию на освобожденных территориях.

В то же время было подчеркнуто, что укрепление сотрудничества между Агентством и ГТК в области обнаружения взрывчатых веществ, организация обучения и обмен опытом будут на пользу будущему совместному сотрудничеству.

(Перевод: Нубар Кулузаде)