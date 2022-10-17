В Азербайджане стартовал проект, посвященный женскому бизнесу

БАКУ /Trend/ - При совместной организации Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и ОАО "Rabitabank", партнерстве Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики и Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане (AQSİA) объявлен проект под названием "Сила женщин в бизнесе", сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса.

Целью является оказание поддержки повышению роли женщин-предпринимателей в экономике страны, повышение их деловой активности, создание условий для повышения их осведомленности и расширения доступа к льготным финансовым ресурсам.

Проект будет действовать с октября 2022 по март 2023 года. Принимаются заявки женщин-предпринимателей, занимающихся микро -, малым и средним предпринимательством в различных сферах.

В рамках проекта будут организованы тренинги, производственная практика, мероприятия "networking".

По окончании проекта планируется награждение победителей. По 3 лучшим проектам будут вручены денежные призы: первое место - в размере 5 000 манатов , второе - 3 000, третье - 2 000 манатов.

Женщины-предприниматели, желающие принять участие в проекте, могут подать заявку до 18 ноября 2022 года, перейдя по ссылке.

Для получения дополнительной информации можно обратиться на адрес электронной почты [email protected] или связаться по номеру (+994) 55 792 24 26.

(Перевод: Нубар Кулузаде)