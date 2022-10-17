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В Азербайджане выявлены еще 18 случаев заражения коронавирусом, вылечились 19 человек

Общество Материалы 17 октября 2022 20:55 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 18 случаев заражения коронавирусом, вылечились 19 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 18 случаев заражения коронавирусом, 19 человек вылечились, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 822 617 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 812 247 человек вылечились, 9 932 – скончались, число активных больных составляет 438.

За последние сутки в стране проведены 1 458 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 290 601.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 18 случаев заражения коронавирусом, вылечились 19 человек
В Азербайджане выявлены еще 18 случаев заражения коронавирусом, вылечились 19 человек
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