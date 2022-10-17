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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 17 октября 2022 20:59 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли четыре человека, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки второй дозой вакцины был вакцинирован 1 гражданин, тремя и более дозами вакцины - трое граждан.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 903 793. Первую дозу вакцины получили 5 387 156, вторую - 4 869 885, три и более - 3 383 276, бустерную дозу после положительного результата теста - 262 476 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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