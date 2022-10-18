Сумма страхования омбудсмена Азербайджана устанавливается в размере 5-летнего должностного оклада

БАКУ /Trend/ - Сумма обязательного страхования омбудсмена Азербайджана устанавливается в размере пятилетнего должностного оклада.
Как сообщает во вторник Trend, на состоявшемся сегодня заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение проект конституционного закона о внесении изменений в конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики".
Согласно изменениям, в закон добавляется новый пункт (16.6-1), согласно которому уполномоченный по правам человека будет застрахован на сумму в размере пятилетнего должностного оклада.
Отметим, что месячная зарплата омбудсмена составляет 3 060 манатов.
Изменения в закон были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.
(Перевод: Фидан Мустафаева)