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ЗАО “AzerGold” представило новую коллекцию золотых монет (ФОТО)

Общество Материалы 18 октября 2022 14:25 (UTC +04:00)
ЗАО “AzerGold” представило новую коллекцию золотых монет (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - ЗАО «AzerGold» выпустило новую коллекцию золотых монет. Коллекция посвящена 190-летию выдающегося деятеля азербайджанской художественной мысли, наследнице последнего правителя Карабахского ханства поэтессе Хуршидбану Натаван. На золотых изделиях изображены элементы о жизни и творчестве поэтессы.

Так, в центре монеты изображена раскрытая книга, символизирующая сборник сочинений Хуршидбану Натаван, а также лепестки, олицетворяющие знаменитую газель поэтессы «Гвоздика». Окна дома, в котором родилась поэтесса, изображены в верхней части композиции, а узоры на арках обрамляют монету по полупериметру. Изображения цветков и перо, символизирующее творчество поэтессы, образуют цифру «190», завершая композицию. Образец монеты выражает огромную духовную ценность, которую придает наш народ известной своей поэтичностью, а также благородными и добрыми поступками Хуршидбану Натаван. Наряду с поэзией она занималась и другими направлениями искусства, такими как живопись, вышивка, музыка.

Новая продукция представлена покупателям в Центре продажи и обмена ЗАО, расположенном по адресу проспекта Бюльбюля, 3, а также на онлайн-платформе продаж www.azergold.gift.

Напомним, что ЗАО «AzerGold» впервые выпустило монеты из азербайджанского золота и серебра для местного розничного рынка в 2018 году. Изображение Центра Гейдара Алиева, наскальных рисунков Гобустана и орнамента карабахского ковра «Челеби» в трех различных коллекциях золотых и серебряных монет направлены на пропаганду современности, истории и искусства Азербайджана.

Две другие коллеции монет «Карабахские жемчужины» и «Шуша» - посвящена победе нашей славной армии под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и освобожденному от оккупации Карабаху.

ЗАО “AzerGold” представило новую коллекцию золотых монет (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” представило новую коллекцию золотых монет (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” представило новую коллекцию золотых монет (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” представило новую коллекцию золотых монет (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” представило новую коллекцию золотых монет (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” представило новую коллекцию золотых монет (ФОТО)
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