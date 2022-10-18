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В Азербайджане выявлены еще 69 случаев заражения коронавирусом, вылечились 92 человека

Общество Материалы 18 октября 2022 16:36 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 69 случаев заражения коронавирусом, вылечились 92 человека

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 69 случаев заражения коронавирусом, 92 человека вылечились, трое - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 822 686 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 812 339 человек вылечились, 9 935 – скончались, число активных больных составляет 412.

За последние сутки в стране проведены 2 780 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 293 381.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 69 случаев заражения коронавирусом, вылечились 92 человека
В Азербайджане выявлены еще 69 случаев заражения коронавирусом, вылечились 92 человека
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