В Азербайджане выявлены еще 69 случаев заражения коронавирусом, вылечились 92 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 69 случаев заражения коронавирусом, 92 человека вылечились, трое - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 822 686 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 812 339 человек вылечились, 9 935 – скончались, число активных больных составляет 412.

За последние сутки в стране проведены 2 780 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 293 381.

(Перевод: Нубар Кулузаде)