БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 676 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 201, вторую - 142, три и более - 290, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 43 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 903 469. Первую дозу вакцины получили 5 387 357, вторую - 4 870 027, три и более - 3 383 566, бустерную дозу после положительного результата теста - 262 519 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)