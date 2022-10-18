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Кабмин Азербайджана принял постановление в связи с рабочими и выходными днями в ноябре (Дополнено)

Общество Материалы 18 октября 2022 19:04 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 18:51)

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения последовательности рабочих и выходных дней 7 ноября будет выходным, а 5 ноября - рабочим днем.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин Азербайджана, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Отметим, что 6 ноября - воскресенье, 8 ноября - День Победы, 9 ноября - День Государственного флага. Таким образом, четыре дня подряд - 6, 7, 8 и 9 ноября будут нерабочими днями.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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