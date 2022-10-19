Министерство Азербайджана об оплате обучения в вузах

БАКУ /Trend/ - Есть решение коллегии министерства науки и образования об оплате обучения по частям, однако этот вопрос зависит от руководства университетов.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по науке и образованию в ходе обсуждения изменений в закон "Об образовании" сказал заместитель руководителя аппарата министерства науки и образования Ягуб Пириев.

Он также напомнил о том, что действуют студенческие кредиты.

«Это социальные кредиты, за них не удерживаются проценты», - сказал Пириев.

Отметим, что на заседании депутат Кямиля Алиева подняла вопрос о том, что студенты, поступившие в высшие учебные заведения на платной основе, не могут оплачивать обучение.

(Перевод: Фидан Мустафаева)