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Армения осуществила агрессию и против тюркско-исламского культурного и духовного наследия - Аллахшукюр Пашазаде (Дополнено)

Общество Материалы 19 октября 2022 19:22 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 15:52 )

БАКУ /Trend/ - Армения осуществила против Азербайджана не только этническую чистку, геноцид, но и агрессию против тюркско-исламского культурного и духовного наследия.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде в ходе 3-й встречи мусульманских религиозных лидеров стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), организованной сегодня УМК во дворце "Гюлистан" в Баку.

Он отметил, что в Карабахе армянами были совершены акты вандализма в отношении памятников культурно-исторического и духовного наследия, мечети были превращены в хлев.

"Армяне, занимаясь фальсификациями, пытались григорианизировать даже православные церкви и албано-удинские храмы. Под руководством Президента Ильхама Алиева, Первого вице-президента Мехрибан Алиевой исторические мечети и храмы в Карабахе восстанавливаются, вносится неоценимый вклад в тюркско-исламскую культуру”, - сказал Пашазаде.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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