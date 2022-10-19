Мины на освобожденных от армянской оккупации землях Азербайджана нацелены на гражданское население - агентство (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены мины, установленные армянами не с военной целью, а именно против гражданского населения.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня во время панельных обсуждений на Бакинской международной конференции омбудсменов и национальных институтов прав человека, посвященной 20-летию Аппарата омбудсмена, председатель правления Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана Вугар Сулейманов.

Сулейманов сказал, что армяне установили мины на кладбищах, вблизи родников, на посевных площадях.

“Также мины установлены на железных дорогах, дорогах под линиями электропередачи. Мишенью является именно мирное население. В первой Карабахской войне жертвами взрывов мин стали 3 342 человека. Из них 357 детей и 38 женщин. В 131 случае произошел взрыв запрещенного международной конвенцией кластерного оружия", - добавил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)