БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 923 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 283, вторую - 208, три и более - 388, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 44 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 904 392. Первую дозу вакцины получили 5 387 640, вторую - 4 870 235, три и более - 3 383 954, бустерную дозу после положительного результата теста - 262 563 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)