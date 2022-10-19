В Азербайджане похолодает

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове с утра 21 до 22 октября скорость северо-западного ветра будет достигать 15-20 м/с, днем временами - 23-28 м/с, местами на Абшеронском полуострове - 30 м/с. Вечером 21 октября, в первой половине дня 22 и вечером 23 октября местами ожидаются дожди.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха понизится по сравнению с предыдущими днями.

С 21 октября, начиная с северных и западных районов страны, и до 23 октября на территории страны ожидается неустойчивая погода, местами грозовые дожди, ливни, в высокогорье - снег.

Западный ветер с вечера 20 октября до вечера 22 октября прогнозируется местами до 15-20 м/с, достигая временами 28-33 м/с.

Есть вероятность повышения уровня воды в реках. Температура воздуха понизится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями.

(Перевод: Нубар Кулузаде)