Свежесрезанные цветы в интерьере – удачное решение для преображения квартиры или дома

Беспроигрышное решение для интерьера – это свежесрезанные букеты, приобретенные с доставкой. С помощью флористических композиций вы сможете наполнить неповторимой атмосферой любой, даже самый скучный дизайн. Свежие цветы служат недолго, однако при грамотном уходе могут радовать глаз довольно продолжительное время. Приобрести композиции для вашего интерьера можно благодаря круглосуточной доставке цветов в Москве.

Для того чтобы квартира заиграла новыми красками необязательно покупать дорогой и громадный букет. Гораздо важнее, как подобранная композиция комбинируется по форме и цвету и как размещена она в помещении. При составлении цветочной композиции необходимо отходить от скучной симметрии, а стараться находить выгодные цветовые сочетания. Яркие краски добавят атмосферу романтики и любви, нежные цвета свежесть и уют. Розовые и белые тона создадут гармонию.

Красота подобранного букета зависит и от того, какая ваза для него выбрана. Очень важно чтобы растения в сосуде чувствовали себя комфортно. Так, для полевых растений лучше не использовать хрустальные вазы. Для растений с маленькими стеблями необходимо применять широкие емкости.

Как сделать так, чтобы букет простоял долго?

Чтобы срезанный букет простоял долго, обратите внимание на следующие критерии:

Стебли должны быть свободно расположены в воде.

Ваши растения должны находиться в жидкости на две трети длины. Кончиков подрезку следует делать под водой.

Смена воды ежедневно.

Не рекомендуется ставить жидкость на батареи и солнце.

Ночью лучше держать растения в прохладе.

Цветы, которые срезали утром, простоят значительно больше, нежели днем.

Лучше срезать или покупать бутоны в полураспустившемся виде. Так, они долго будут вас радовать своей красотой.

Не следует срезать бутоны в дождливую погоду и рвать руками. Рекомендуется для этого случая использовать нож.

Срез на стебле рекомендуется выполнять под наклоном. Так ваше растение простоит значительно дольше.

Украшая свое жилище цветами, не забывайте, что все элементы в дизайне взаимодействуют друг с другом. При подборе композиции учитывайте стилистику помещений. Цветы способны творить чудеса. Они имеют разнообразные оттенки, меняют настроение и выводят жизнь на новый уровень. Разнообразьте свою жизнь при помощи ярких красок, добавьте интерьеру нежности и уюта при помощи оригинальных флористических решений.

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