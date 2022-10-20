ЗАО «AzerGold» участвует в выставке «Rebuild Karabakh» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Закрытое акционерное общество (ЗАО) «AzerGold» представлено на проходящем в Баку Экспо-центре 2-й Азербайджанской международной выставке «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха» ‒ «Rebuild Karabakh».

На выставке представлена информация о проектах, реализуемых акционерным обществом в Карабахе и Восточном Зангезуре, освобожденных от оккупации под руководством Президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, а также о показателях основной деятельности государственной компании. В выставочном павильоне представлена обширная информация о расследованиях, проводимых с дачи юридической оценки фактам незаконной эксплуатации освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, а также об активных наземных поисково-разведывательных работах, проводимых геологами ЗАО на участке выявления «Тутхун», расположенного на территории Кяльбаджарского района. Участники выставки могут ознакомиться с аудиовизуальными и печатными материалами о социальных проектах.

Золотые монеты и слитки, представленные ЗАО «AzerGold», особенно ценная продукция, посвященная карабахской тематике, вызвали большой интерес у посетителей. Помимо монет «Жемчужины Карабаха» и «Шуша», участники выставки имеют возможность обстоятельно впервые ознакомиться на выставке Rebuild Karabakh с золотыми монетами, посвященными 190-летию выдающейся личности азербайджанской художественной мысли, последней наследницы Карабахского ханства Хуршидбану Натаван.

Отметим, что единственная и первая специализированная выставка, посвященная восстановлению Карабаха, «Rebuild Karabakh» продлится до 21 октября.