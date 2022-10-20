Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 828 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 220, вторую -175, три и более - 382, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 51 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 905 220. Первую дозу вакцины получили 5 387 860, вторую - 4 870 410, три и более - 3 384 336, бустерную дозу после положительного результата теста - 262 614 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)