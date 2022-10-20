В Азербайджане семьям шехидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставлено еще 50 квартир (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило еще 50 квартир семьям шехидов, инвалидам войны и лицам из других уязвимых групп (инвалиды Чернобыля, инвалиды по зрению).

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, в ходе предоставления документов на жилье заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев сказал, что после 44-дневной войны под руководством Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева проводится масштабная работа по социальной поддержке семей шехидов и инвалидов войны.

В рамках этой работы программа обеспечения жильем была расширена в 5 раз. Также осуществляются меры по обеспечению жильем граждан из других уязвимых групп населения. Было отмечено, что в послевоенный период семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 4 000 квартир и частных домов, в том числе квартир в новых жилых комплексах в Сабунчинском и Бинагадинском районах Баку, всего же за прошедший период предоставлено до 13 тысяч квартир и частных домов. В этом году семьям шехидов и инвалидам войны планируется предоставить 1500 квартир и частных домов, и уже предоставлено около 1000 квартир и частных домов.

Продолжаются также работы по обеспечению жильем инвалидов Чернобыля и инвалидов по зрению. Инвалидам Чернобыля в 2021 году было предоставлено 258, а за прошедший период этого года – 64 квартиры, инвалидам по зрению в прошлом году было предоставлено 255, а в 2022 году - 149 квартир.

Лица, обеспеченные новым жильем, выразили благодарность главе государства за оказываемые внимание и заботу.

(Перевод: Фидан Мустафаева)