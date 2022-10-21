Попытка проведения несанкционированной акции будет пресечена – МВД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Исполнительная власть (ИВ) города Баку сочла нецелесообразным проведение Партией Народного фронта Азербайджана акции перед зданием ИВ. Тем не менее группа членов партии делится в социальных сетях информацией о том, что акция состоится.

Об этом сказал в пятницу Trend начальник отдела пресс-службы МВД Азербайджана Зейни Гусейнов.

«Поскольку место, запрашиваемое для проведения акции, - это территория с интенсивным движением транспорта, тут расположены учебные заведения, акция здесь проводиться не может. Поэтому возможность повторения подобного негативного случая, зафиксированного в 2019 году, предоставлена не будет, и такая попытка будет предотвращена. Напоминаем, что организаторы несут ответственность за проведение массовых мероприятий в местах, не разрешенных законодательством», - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)