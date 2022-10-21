В Азербайджане сводится к минимуму число документов, требуемых для предоставления госуслуг

БАКУ /Trend/ - В 47 законов вносятся изменения, касающиеся совершенствования работы по оказанию гражданам электронных государственных услуг и минимизации числа требуемых при этом документов.

Как сообщает в пятницу Trend, данные изменения были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Основной целью изменений является отражение в отраслевом законодательстве требований соответствующего пункта Национального плана действий по поощрению открытого правительства, который был утвержден главой государства.

Так, пункт 4.2 Национального плана действий предусматривает, что если документ или информация, необходимые для оказания государственных услуг, имеются в другом государственном учреждении, они могут быть получены в соответствующем государственном учреждении через информационную систему "Электронное правительство" без запроса этого документа или информации непосредственно у гражданина. Для обеспечения данного принципа необходимо закрепить его в нормативно-правовых актах, а также увеличить количество электронных услуг, основанных на этом принципе.

После обсуждения изменения были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)