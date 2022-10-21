БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 608 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 265, вторую - 85, три и более - 217, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 41 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 905 828. Первую дозу вакцины получили 5 388 125, вторую - 4 870 495, три и более - 3 384 553, бустерную дозу после положительного результата теста - 262 655 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)