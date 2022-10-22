В Баку проходит Международная благотворительная ярмарка по случаю Дня ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит открытие Международной благотворительной ярмарки, приуроченной к 30-летию партнерства Азербайджан-ООН, трехлетию председательства Азербайджана в Движении неприсоединения и Дню ООН.

Как сообщает в субботу Trend, выступая на открытии, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал, что это мероприятие представляет разнообразие культур.

Байрамов отметил, что целью ярмарки также является оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

«Я верю, что благодаря нашим совместным усилиям сегодня мы сможем внести позитивные изменения в жизнь многих детей с ограниченными возможностями здоровья. В то же время мы видим здесь сотрудничество государственного и частного секторов. На протяжении многих лет Азербайджан, являясь активным членом ООН, демонстрирует приверженность Уставу ООН, его основным принципам. Это мероприятие также является возможностью для дипломатических представительств в Азербайджане представить культуру своих стран», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)