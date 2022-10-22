В горных селах Азербайджана выпал снег (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На территории Азербайджана наблюдается нестабильная погода, местами идут дожди, в горных районах выпал снег.

Как сообщили в субботу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов, количество выпавших осадков в Астаре составило 41 мм, Нахчыване -12, Гедабее - 11, Гусаре, Гёйгёле – 7, Гахе, Губе, Шаруре – 6, Агдаре, Грызе, Алтагадже, Ордубаде, Садараке, Дашкесане, Гяндже, Габале, Шеки, Шахбузе, Шахдаге, Нефтчале, Халтане, Гёйтепе, Гобустане, Лянкяране, Бейлагане, Хыналыге, Джульфе, Нафталане, Агдаме, Загатале, Шеки, Шамахы, Шабране, Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Ширване, Сальяне, Билясуваре, Шамкире, Хачмазе, Исмаиллы, Лерике – 5, в Баку и Абшероне – 1 мм осадков.

Высота снежного покрова составила в Грызе - 3, в Хыналыге, Лазе (Гусар) - 1 см.