В Азербайджане выявлено еще 56 случаев заражения коронавирусом, вылечились 57 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 56 случаев заражения коронавирусом, 57 человек вылечились, 2 - скончались, передает в субботу Trend, со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 822 908 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 812 601 человек вылечился, 9 937 – скончались, число активных больных составляет 370.

За последние сутки в стране проведены 2 540 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 303 826.

(Перевод: Фидан Мустафаева)