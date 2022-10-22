Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 725 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 258, вторую -128, три и более -298, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 41 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 906 553. Первую дозу вакцины получили 5 388 383, вторую - 4 870 623, три и более - 3 384 851, бустерную дозу после положительного результата теста - 262 696 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)