Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменно-облачной, временами пасмурной, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер к вечеру сменится на умеренный северо-западный, сообщили в воскресенье Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 13-15, днем - 17-20, в Баку ночью - 13-15, днем - 17-20 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако днем в некоторых горных территориях ожидаются кратковременные дожди, местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-12, днем - 15-20, в горах ночью – около 0, днем - 6-10 градусов тепла.